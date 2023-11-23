الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء بمزاعم وجود أدلة أنه كان مقرا لحماس

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة وخضوعه للتحقيق من جهاز الشاباك.

وزعم جيش الاحتلال، أن أسباب القبض على مدير المستشفى، بعد العثور على أدلة تشير إلى أن المستشفى كان مقرا لحركة حماس.

كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على مدير مجمع الشفاء الطبي بحسب تقارير إعلامية أفادت أن مدير الشفاء محمد أبو سلمية اعتقل أثناء إخلاء المستشفى. وقال مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اعتقاله تم أثناء وجوده في الممر الإنساني المتجه إلى جنوب قطاع غزة

وكان من المفروض أن يكون اليوم الخميس في غزة، هو بداية وقف إطلاق النار لعدة أيام بين إسرائيل وحماس. لكن رغم ذلك فقد قالت إسرائيل ليلة أمس الأربعاء إن صفقة التبادل التدريجية لن تبدأ قبل يوم الجمعة، مما أثار مخاوف بشأن موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. لكن قطر، أكدت صباح اليوم الخميس، أن إعلان بدء الهدنة قد يصدر خلال ساعات قليلة.s