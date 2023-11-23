جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 300 هدف لحماس في غزة خلال يوم واحد

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت أكثر من 300 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال يوم واحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن الأهداف تشمل "مراكز للقيادة العسكرية، وأنفاق تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع لتصنيع الأسلحة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

وإلى جانب قصف غزة جوًا، فقد واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا هجومها البري.

وجاء في المنشور: "واصلت القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب مقاتلي حماس، وتحديد المواقع تحت الأرض، وضرب البنى التحتية في قطاع غزة".

وفي شمال غزة، قضت القوات الإسرائيلية على "عدد من عناصر حماس"، واكتشفت فتحة لأحد الأنفاق داخل مسجد، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان من المفترض أن يشهد صباح اليوم الخميس في البداية، بدء وقف لإطلاق النار لعدة أيام، بعد أن تم التفاوض على ذلك بين إسرائيل وحماس خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فقد تم تأجيل ذلك إلى يوم غد الجمعة.