مسؤول الأسرى في "حماس" لمصراوي: لا نعرف توقيت بدء الهدنة.. ولا حديث عن تجديدها

كتبت- سارة أبوشادي

خلال الساعات الماضية، تم التأكيد على اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، لإطلاق سراح نحو 50 من الأسرى لدى حماس تحديدا من النساء والأطفال، مقابل نحو 150 من الأسيرات والأطفال المتواجدين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف القتال للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مصراوي تواصل مع زاهر جبارين، القيادي ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ليكشف بعض التفاصيل الخاصة بالهدنة التي من المفترض أن تبدأ غدا الخميس وتستمر لنحو أربع أيام.

القيادي في حركة حماس، قال إنه حتى اللحظة لم يتم تحديد التوقيت الذي من المفترض أن تبدأ فيه الهدنة، بالرغم من تداول أنباء تشير على أنّ الهدنة ستبدأ غدا في العاشرة صباحًا، لكن وفقًا لـ"جبارين"، فإنه لم يتم تحديد وقت بعينه إلى الآن.

ووفقا لمسؤول ملف الأسرى في حماس، فإنّ عملية تبادل الأسرى ستتم على 4 أو 5 مراحل كل يوم مرحلة، خلال الوقت المتفق عليه من الهدنة.

وبسؤال القيادي في حركة حماس، عن الأنباء التي تم تداولها بشأن إمكانية تمديد الهدنة لوقت أكبر من المتفق عليه، أجاب بأنّ الاتفاق حاليا 4 أيام لكن الحديث عن سريان وقت أطول "هذا في علم الغيب" حسب قوله.

وتابع القيادي في حركة حماس قوله: "حتى الآن لم نعرف توقيت بدء سريان الهدنة، فكيف يمكننا الحديث عن هدنة جديدة أو تمديد هدنة حالية، من السابق لأوانه الحديث عن القادم ما بعد الهدنة".

وأوضح القيادي في حركة حماس، أن اتفاق الهدنة يشمل مناطق قطاع غزة وهو ما يمكنهم الحديث بشأنه، أما ما يحدث على الحدود الشمالية لإسرائيل، فالأمر يتعلق بحزب الله وليس بحركة حماس".

وتطرق مسؤول ملف الشهداء والأسرى لدى حركة حماس في حديثه عن الدور المصري، فأكد على أنّ الدور المصري والقطري كانا أساسيا من أجل الوصول لاتفاق على هدنة، وهناك تنسيق تام بين الدولتين، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية كان لها دور كبير وسيبقى دورها أساسيا، فالجميع يعلم مكانة مصر في قلوب الفلسطينيين وموقفها من القضية الفلسطينية.

وحسب القيادي في حركة حماس زاهر جبارين، فإنه تم تحديد بعض المعايير من قبل الحركة، والتي على أساسها وضعت قوائم بالأسرى، الذين سيكونون ضمن صفقة التبادل.

وأعلنت حركة حماس، عن التوصل لاتفاق هدنة، تنص على وقف جميع أنشطة الطائرات بدون طيار والطائرات الإسرائيلية لمدة أربعة أيام في جنوب القطاع، ونحو 6 ساعات يوميا في شمال القطاع.

ومن المتوقع أن تبقى القوات والدبابات الإسرائيلية في مواقعها داخل القطاع طوال فترة الهدنة، حيث أضاف بيان حماس أن القوات الإسرائيلية لن تهاجم أو تعتقل أي شخص.

وسيسمح الاتفاق أيضا لـ 200 شاحنة محملة بالمساعدات وأربع صهاريج وقود وأربع شاحنات تحمل الغاز بدخول غزة عبر معبر رفح المصري في كل يوم من الأيام الأربعة.