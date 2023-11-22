حكومة الاحتلال توافق على صفقة تبادل الأسرى وهدنة 4 أيام

قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق لإطلاق سراح رهائن في غزة.

وسيتم إطلاق 30 طفلا وثماني أمهات و12 امرأة أخرى خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وذلك مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وجاءت موافقة حكومة الاحتلال بعد بعد مناقشات استمرت ست ساعات.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال.

وأعلنت مصادر طبية تابعة لحماس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 14 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.