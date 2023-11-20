الصحة العالمية: 12 من الأطفال الخدج ممن أجلوا من غزة نقلوا لمصر

مصراوي

قالت منظمة الصحة العالمية،إن " 12 من الأطفال الخدج ممن أجلوا من غزة نقلوا جوا إلى القاهرة، الوضع في غزة كارثي والكثير من الأطفال استشهدوا".

وتابعت الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "حتى الآن علمنا بسقوط 11 ألف شهيد في غزة نصفهم من الأطفال، ولم نتلق تحديثات خلال الأيام الأخيرة بسبب انقطاع الاتصال، ونتلقى أخبار مقلقة عن مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي في غزة".

وأكدت الصحة العالمية أن تجمعات اللاجئين المتكدسة في المدارس والملاجئ تعاني كثيرا بسبب حالة الطقس والأمطار خلال الأيام الأخيرة في غزة.

ولفت إلى أنه تم إجبار العاملين في المنظمة على الخروج من شمال غزة والتوجه جنوبا، "نحتاج إلى الإسراع في إدخال المساعدات إلى غزة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بوقف إطلاق النار".

وأوضحت الصحة العالمية أن جميع المرافق الصحية توقفت تقريبا في الجزء الشمالي من غزة عن العمل، مؤكدة أن 10 فقط من أصل 36 مستشفى تعمل في قطاع غزة.