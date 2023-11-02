سلمان الحبكة.. قائد المدرعات الإسرائيلي الذي أراد دك غزة فسقط قتيلًا على عتباتها

مصراوي

يواجه الهجوم البري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام على قطاع غزة، تصدي قوي من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية، هذا التصدي الذي كبّد العدوان الإسرائيلي خسائر عدة في الجنود والعتاد، وكان آخرهم الإعلان عن مقتل قائد الكتيبة 53 سلمان الحبكة.

"سلمان الحبكة"، أحد قادة المدرعات الإسرائيليين، والذي جاء بعتاده وقواته من أجل دك فصائل المقاومة في قطاع غزة، فشاء القدر أن يسقط قتيلًا على عتباتها، قبل أن تطأ قدماه مساحة كبيرة من المدينة الصامد أهلها أمام عدوان عنيف من البر والبحر والجو.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل قائد الكتيبة 53 من اللواء 188 مدرع، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال القطاع، سلمان حبكة، البالغ من العمر 33 عاما، هو من قرية يانوح جت في الجليل الغربي، وهو أحد أبناء الطائفة الدرزية، وهو ثاني ضابط درزي يقتل منذ بداية العدوان، بعد المقدم عليم عبدالله.

كان سلمان الحبكة برتبة مقدم، وهي أول أعلى ضابط رتبة يلقى مصرعه في غزة في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية منذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، وكان يعتبر أحد أهم قادة الاحتلال في الميدان خاصة وأنه قاد المعارك في مستوطنة باري في الأيام الأولى من بداية طوفان الأقصى.

قالت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية في تقرير صدر عنها، أنّه الضابط الذي قلب دفة المعركة في بئري حسب قولهم، فمع بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر كان حينها "الحبكة" وجنوده يدافعون عن منطقة الخليل، إلا أنه نقل بعض قواته إلى مناطق الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسلمان الحبكة، قائد الكتيبة 53 أثناء تواجده ضمن القوات التي تقوم بالهجوم بريّا على غزة، وقال "الحبكة" في رسالته الأخيرة عبر مقطع الفيديو: "اسمي سلمان الحبكة، قائد الكتيبة المدرعة 53.. أريد أن أقول لكم إن الكتيبة 53 تعمل بكل قوتها وبكل دباباتها، وجاهزة لكل تحدٍ، الآن نحن نجهز أنفسنا لنضرب العدو بقوة كبيرة وقاتلة.. أرسل إليكم محبتي وأتوقع منكم يا شعب "إسرائيل”" أن تكونوا موحدين".

هذا ما قاله المقدم في جيش الاحتلال سلمان حبكة قبل مقتله بساعات على أيدي المجاهدين الأبطال في غزة.



شالوم من جهنم 👋#غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/xyOf93DHsA — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 2, 2023

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة كلًا من ضابط احتياط من اللواء 679، وضابط من لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 614 من المدرسة الهندسية، وجندية من كتيبة كراكال (على الحدود المصرية)، وجميعهم بجروح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط كبير من قواته خلال الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بعض التفاصيل عن الضابط والذي يعمل برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، خلال المعارك المستعرة شمال غزة.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كراكال على الحدود المصرية بجروح خطيرة.