مستشار الرئيس الفلسطيني: أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا من منازلهم

كتب- حسن مرسي:

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أولويات فلسطين الآن تتلخص في وقف العدوان الذي تمارسه وترتكبه دولة الاحتلال في كل الأرض الفلسطينية، في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، إذ أنه يجب وقف جميع أشكال العدوان والانتهاك على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن ضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى الشعب المحروم منذ أكثر من 27 يوما من المياه، والغذاء، والدواء، والكهرباء، والوقود وحتى المأوى.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" ، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم تحت القصف الإسرائيلي، وهؤلاء أولوية واحتياجاتهم الإنسانية كذلك وتوفيرها ضرورة لا بد العمل عليها.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الأولوية الثالثة هي إفشال مخطط التهجير الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني، إذ أنه منذ اليوم الثاني للعدوان صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعوة أهل غزة بالنزوح تجاه مصر، مؤكدا أن موقف مصر كان صارما بهذا الملف.

وأكمل مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نزع كل أسباب التوتر والصراع في المنطقة والبحث عن جذر المشكلة باتت أولوية، وليس فقط معالجة ظواهر الأزمات، ويجب على المجتمع الدولي السعي من أجل تحقيق هذه الأولويات لطوي صفحة الصراع والتوتر في المنطقة بشكل عام.