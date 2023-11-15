236 ألف مدني إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على السلاح

تل أبيب - (بي بي سي)

تصدر وزارة الأمن القومي الإسرائيلية 1700 رخصة سلاح يومياً للإسرائيليين، منذ بدء الحرب، وهي زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة.

وقالت إنه تم تقديم حوالي 236 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة إلى الوزارة منذ 7 أكتوبر، مضيفة أن عدد الطلبات المقدمة خلال شهر واحد، يعادل العدد المقدم خلال العشرين عاماً الماضيين.

وتمكن 18 ألف مدني إسرائيلي من شراء السلاح منذ اندلاع الحرب.

ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين، للتقدم لاستكمال طلبات التقديم، وقال إن أي شخص لم يبدأ بعد بهذه الإجراءات، عليه "القيام بذلك اليوم".