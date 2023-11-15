مدير صحة غزة: الاحتلال يريد دخول مستشفى الشفاء لأخذ "سيلفي النصر"

مصراوي

قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يريد دخول مستشفى الشفاء لأخذ "سيلفي النصر" ولا يستطيع إلا الاستقواء على الضعفاء والمرضى.

وتابع مدير الصحة في غزة خلال حديثه للجزيرة مباشر: نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل مستشفى الشفاء.

وأكد البرش أن قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء، واقتحمت بالفعل أجزاءًا من المجمع.

ومنذ قليل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم ينفذون عملية دقيقة ضد حماس في منطقة محددة داخل مستشفى الشفاء، بناء على معلومات استخباراتية.

ووفقا لرويترز، فإن إسرائيل تقول إن العملية في مستشفى الشفاء "تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية".

ومن جانبه، قال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أبلغ وزارة الصحة قبل قليل نيته باقتحام مجمع الشفاء الطبي بعد عدة أيام من حصاره وإطلاق النار على كل شيء يتحرك بداخله.

وحمل مكتب الإعلام الحكومي بغزة الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله، ونحذر من ارتكاب مجزرة في المستشفى.

ومنذ قليل قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: القصف الإسرائيلي العنيف في محيط مجمع الشفاء الطبي لا يزال مستمرًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، خلال حديثه لقناة الجزيرة، الوضع خطير جدا في مجمع الشفاء الطبي مع استمرار القصف،والآليات العسكرية الإسرائيلية ملتصقة بجدار مجمع الشفاء من جميع الجهات.

وأضاف القدرة "نحن الآن في دائرة الموت جراء القصف والحصار من قبل الاحتلال لمجمع الشفاء، 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل المجمع.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة إلى أن "الاحتلال أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء في الدقائق القادمة"

وأكد القدرة "هناك حملة مسعورة ضد مجمع الشفاء الطبي والبيت الأبيض تماهى معها، ونناشد كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء"