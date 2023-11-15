الصحة في غزة: الاحتلال يواصل إطلاق النار على مستشفى الشفاء منذ ساعتين

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، خلال تصريحات لوكالة الرأي الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف وإطلاق النار على مجمع الشفاء الطبي منذ ساعتين ويعرض حياة الموجودين داخله للخطر.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، في وقت سابق من اليوم، أنه يتم العمل على دفن ما يقارب 150 جثة بمستشفى الشفاء تحت إطلاق نار إسرائيلي.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، في تصريحات صحفية، أن محيط مستشفى الشفاء يتعرض في الوقت الحالي للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار أيضًا بين أقسام مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة.

ولفت، إلى أن الوزارة حذرت سابقًا من تحول المستشفيات لمقابر جماعية ومشارح للجثامين.

وتحاصر قناصة الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في الوقت الحالي مع استهدافهم كل من يحاول أن يدخل أو يخرج من المستشفى.