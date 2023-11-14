بعد 10 أيام من الحصار.. إجلاء المرضى والطواقم الطبية في مستشفى القدس بغزة

مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إجلاء جميع المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس بقطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على صفحته الشخصية فيسبوك: "كان يوما عصيبًا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم و الطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم، ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى".

وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني: "بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء و الطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّه تم نقل الجرحى والمرضى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب، التي تعاني هي الأخرى من قرب نفاذ الوقود وشح المستلزمات الطبية

والأدوية".

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ويتم استهداف محيطها بقصف عنيف ما يشكل تهديدا كبيرًا على المرضى والعائلات التي كانت تتواجد داخل المستشفى.