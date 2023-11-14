سيناتور أمريكي: يجب أن يكون دعمنا لإسرائيل غير مشروط وغير محدود

مصراوي

وجّه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير إلى إيران مفادها: " نقول لإيران إننا سنضربكم فورا إذا قمتي بتوسيع الحرب".

وأكد جراهام أنه في حال تمت مهاجمة إسرائيل من "وكلاء إيران"، فإنهم سيحثون الرئيس الأمريكي جو بايدن على شن الحرب ضدها.

فيما قال السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، إنه يجب أن يكون الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مشروط وغير محدود، مشيرا إلى البدء في مشروع قانون للكونجرس يؤكد على الدعم غير المشروط وغير المحدود لإسرائيل والتأكيد على عدم توسع الصراع.