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BBC

الاحتلال: قصفنا مناطق تابعة لحزب الله في لبنان

04:39 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح.

وأشار بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى قصف عددا من البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم استهدف حزب الله اللبناني، نقطة تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المرج، مشيرًا إلى إيقاع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ " 12 الإسرائيلية"، أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية على معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تخوفات دولية من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان إسرائيل

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