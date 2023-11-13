حماس ترد على مزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين بمستشفى الرنتيسي لمرضى السرطان بغزة

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: لا دليل لدى الاحتلال بشأن اتهاماته الكاذبة بشأن المستشفيات.

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية للجزيرة: حديث الاحتلال عن وجود مسلحين بمستشفى الرنتيسي ادعاء كاذب.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى أن ما يعطل المضي في هدنة إنسانية هو مماطلة الاحتلال.

وفيما سبق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمة نفق قرب مستشفى الرنتيسي يقود إلى مدرسة وهناك قوة بحرية لحماس.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على دراجة نارية كالتي استخدمت في 7 أكتوبر.

وزعم أن حماس ربما احتجزت الأسرى في نفق بالقرب من مستشفى الرنتيسي، "عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على مطبخ استخدم للمحتجزين ومن يحتجزونهم"

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنحرر الأسرى وسوف نحرر غزة أيضا.