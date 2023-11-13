إعلان

BBC

31 شهيدًا و9 إصابات في استهداف مربع سكني بجباليا شمال غزة

09:03 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

استهداف مربع سكني بجباليا شمال غزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

سقط نحو 31 شهيدًا حتى الآن وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، أفادت بتدمير 12 منزلًا كليًا، وانتشال 31 شهيدًا حتى الآن، و9 إصابات في استهداف للاحتلال الإسرائيلي لمنطقة نادي خدمات جباليا بلوك.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال ارتكب نحو 1153 مجزرة في قطاع غزة.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "29 ألف إصابة في العدوان الإسرائيلي أكثر من 70% منها أطفال".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 بين طبيب وممرض ومسعف، كما تم استشهاد 21 من رجال الدفاع المدني و 51 صحفيا، إضافة إلى خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: "عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلا و 3130 امرأة

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين، و نطالب بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم، كما نطالب بإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة".

وحذر المكتب الإعلامي الحكوم، من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل، مدينا التواطؤ الدولي مع الاحتلال، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

31 شهيدا و9 إصابات استهداف مربع سكني بجباليا شمال غزة عشرات الجرحى في غارة إسرائيلية العدوان الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمم المتحدة: قلقون بشأن ما قد يحدث في غزة خلال الأيام المقبلة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| 4 انفجارات هائلة تهز مدينة تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة وأنباء عن إصابات