الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دهس المئات قرب مستشفيي القدس والشفاء

كتبت- سلمى سمير:

صرح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهست المئات بالآليات قرب مستشفيي الشفاء والقدس.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، أنه تم فقد الجرحى جراء القصف الإسرائيلي في جباليا، مشيرًا إلى استشهادهم جراء نفاد الموارد الطبية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إنه لا يوجد مقومات للتعامل مع طبيعة الإصابات في صفوف المواطنين.



وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى فقدان نصف معدات الهيئة جراء القصف الإسرائيلي والمستشفى المعمداني هو الوحيد الذي ما زال يقدم خدماته في قطاع غزة



وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الفرق أصبحت تعتمد على سماع أصوات الانفجارات للتوجه إلى المصابين في مناطق القصف بعد انقطاع التواصل معهم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن هناك طائرات الاحتلال تحلق في سماء القطاع وتطلق النيران على المواطنين، مضيفًا أن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل قوات الاحتلال.

وتحدث المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، عن محاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات والشوارع قائلًا إن أقصى منطقة يمكن أن تصل إليها طواقم الدفاع المدني حاليا هي شارع النصر.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس، مفيدًا أن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.