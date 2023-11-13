جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا 4300 غارة جوية في غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا حول أحدث التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية في قطاع غزة، وأرفقه ببعض الصور.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه شن 4300 غارة جوية على ممرات أنفاق ومراكز قيادة تابعة لحركة حماس.

ويشهد محيط مستشفيات في قطاع غزة قتالا عنيفا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

يذكر أن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال في وقت سابق إن تواصل تبادل إطلاق النار والانفجارات في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء في مدينة غزّة في شمال القطاع، قد أدى إلى تفاقم الوضع الحرج بالفعل داخل المنشأة الصحية.