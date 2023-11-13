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BBC

"أكسيوس": إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله

12:28 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

جو بايدن

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مصراوي
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت عن قلقه بشأن تصعيد التوتر على الحدود مع لبنان.
وأكدت أن أوستن طلب من جالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية في لبنان، مطالبا إسرائيل بتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع حزب الله.
وأوضح الموقع الأمريكي أن جالانت أبلغ نظيره الأمريكي بأن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان.
وأشار "اكسيوس" إلى أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله، لافتا إلى أن كبير مستشاري بايدن سافر إلى لبنان الأسبوع الماضي ووجه تحذيرًا قويا لحزب الله عبر مسؤولين لبنانيين.

الاحتلال الإسرائيلي جو بايدن حزب الله حسن نصرالله

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