مدير مجمع الشفاء بغزة: إسرائيلي عرض تزويدنا ب 2000 لتر وقود وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر

مصراوي

قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، اليوم الأحد، أن شخصًا إسرائيليًا عرض تزويدهم بـ 2000 لتر وقود، مؤكدا قبوله وطلبه تحويلها عبر الصليب الأحمر.

وأوضح مدير المجمع الطبي أنه بعد عرض 2000 لتر وقود تراجع الطرف الإسرائيلي وقال إنه سيزودهم بـ 300 لتر فقط.

وأعرب عن استعداده لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم نقل نحو 300 لتر وقود لمستشفى الشفاء بغزة، وحركة حماس منعت استلامه.