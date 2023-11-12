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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعلن فتح ممر لإخلاء مستشفى الشفاء

02:58 م الأحد 12 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

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غزة - (بي بي سي)

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم فتح ممر إخلاء من مستشفى الشفاء إلى الطريق الرئيسي جنوب قطاع غزة.

وفي تدوينة لموقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، يقول أدرعي إن هناك طريقًا متاحًا من المستشفى عبر شارع الوحدة حتى طريق صلاح الدين.

وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لبي بي سي في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية "على اتصال" مع العاملين في مستشفى الشفاء، وأكدت مجددا أن القوات الإسرائيلية لا تطلق النار على المستشفى.

ومضت تقول:"أود أن أوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يستهدف مستشفى الشفاء. نحن نرد على النيران التي تطلقها حماس بالقرب من المستشفى والتي أعتقد أنها ترمز فقط إلى استخفاف حماس بالمستشفيات والمناطق المدنية الأخرى، لكننا على اتصال بالعاملين في مستشفى الشفاء وسنساعد في إخلاء المستشفى كما فعلنا بالفعل مع مستشفيي ناصر والرنتيسي".

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BBC
مستشفى الشفاء ممر لإخلاء مستشفى الشفاء الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي طوفان الأقصى

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