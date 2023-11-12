مدير عام وزارة الصحة في غزة: قناصة الاحتلال تستهدف كل من يدخل أو يخرج من مستشفى الشفاء

كتبت- سلمى سمير:

صرح مدير عام وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاوط المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بمسافة 100 متر، مشيرًا إلى أن قناصة الاحتلال تستهدف كل من يحاول الدخول أو الخروج من مجمع الشفاء.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة أن مستشفى الشفاء تعرض اليوم إلى قصف جديد من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، مكذبًا تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري ، عندما نفى استهداف مستشفى الشفاء.

وقال مدير عام وزارة الصحة بغزة، إن المستشفى لديه المقذوفات التي استهدف بها في قسم العناية المركزة.

وحذر مدير عام وزارة الصحة بغزة، من أن ثلاجة الموتى في مستشفى الشفاء تعج بجثامين الشهداء والجثث المتحللة بعد انقطاع الكهرباء عنها.



ونادى مدير عام وزارة الصحة بغزة، بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات قائلًا إن الكوادر الطبية بمستشفى الشفاء تتناول التمر والماء فقط منذ يومين لتبقى على قيد الحياة.

