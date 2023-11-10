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BBC

جيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء بغزة ناجماً عن قذيفة أطلقتها المقاومة

09:08 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

القصف الإسرائيلي

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مصراوي
قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.
وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.
فيما أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، عن قيام القناصة الإسرائيليين باستهداف مستشفى القدس، ما أسفر عن وقوع شهيد و28 جريحا أغلبهم من الأطفال.
سبق وأن قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق نار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بغزة.
وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل، مساء اليوم الجمعة.

الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات مستشفى الشفاء غزة

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