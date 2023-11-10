رئيس مجلس مستوطنات أشكول: لن نعود إلى غلاف غزة طالما أن حماس على الحدود

مصراوي

قال رئيس مجلس مستوطنات أشكول، خلال لقاء مع نتنياهو، إنه لن يعود إلى غلاف غزة، طالما أن حماس على الحدود,

وتابع رئيس مجلس مستوطنات أشكول خلال لقاء مع نتنياهو، أن عودة المختطفين يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق قال أسامة حمدان القيادي في حماس: "هناك جهود من أجل إقرار عمليات توقف إنسانية في غزة وهناك اتصالات مع قطر ومصر بشأن ذلك".

وتابع القيادي في حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي بشأن الأوضاع في غزة، "جرائم الاحتلال في الضفة لن تثنينا عن مواصلة التصدي للاحتلال"، لافتًا إلى أن المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية.

وأكد حمدان، أن كتائب القسام تواصل المواجهة مع قوات الاحتلال في غزة ومعنويات المقاومين عالية، موضحًا أن أعداد القتلى في جيش الاحتلال أضعاف ما يتم الإعلان عنه.

وأوضح، أن محاولات الإدارة الأمريكية بفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة بشكل قاطع، فلا حل للصراع إلا بإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية بشكل كامل.

ودعا قادة الدول العربية إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات ورفض التهجير، داعيًا القمة العربية إلى رفض أي تدخل في الشأن الفلسطيني.

ولفت إلى أن إسرائيل تشكل خطرا على أمن العالم واستقراره، وندعو المؤسسات الحقوقية لتجريم الاحتلال.