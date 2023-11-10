بايدن: إسرائيل تفرق بين الإرهابيين والمدنيين في غزة وتلتزم بالقانون الدولي
مصراوي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العدائية في غزة.
وتابع بايدن: "إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال للقانون". الدولي"
وأشار الرئيس الأمريكي: "فترات الهدنة في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، إضافة إلى أنّ الهدن المؤقتة ستساعد المدنيين على الوصول إلى مناطق أكثر أمنا وهي خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأوضح بايدن: "سأواصل الدفاع عن سلامة المدنيين والتركيز على زيادة المساعدات، لتخفيف معاناة سكان غزة، و نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، ونسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا".
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