إعلان

BBC

بايدن: إسرائيل تفرق بين الإرهابيين والمدنيين في غزة وتلتزم بالقانون الدولي

02:48 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العدائية في غزة.

وتابع بايدن: "إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال للقانون". الدولي"

وأشار الرئيس الأمريكي: "فترات الهدنة في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، إضافة إلى أنّ الهدن المؤقتة ستساعد المدنيين على الوصول إلى مناطق أكثر أمنا وهي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح بايدن: "سأواصل الدفاع عن سلامة المدنيين والتركيز على زيادة المساعدات، لتخفيف معاناة سكان غزة، و نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، ونسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا".

الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل تفرق الإرهابيين والمدنيين غزة تلتزم بالقانون الدولي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

المساعدات والرهائن..تفاصيل زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة