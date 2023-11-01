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BBC

مسؤول كبير في الأمم المتحدة يستقيل بسبب "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين

02:07 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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نيويورك - (بي بي سي)

اتهم كريج مخيبر، مدير مكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم أوروبا بأنها "متواطئة بالكامل في الهجوم المروع على غزة".

وترك منصبه، احتجاجا على "فشل" الأمم المتحدة في واجبها لمنع "إبادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

وكتب كريج مخيبر في 28 أكتوبر إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في جنيف، فولكر تورك، قائلًا: "ستكون هذه آخر اتصالاتي معك كمدير للهئية في نيويورك".

وقال، إن الأمم المتحدة فشلت في منع عمليات الإبادة الجماعية السابقة ضد التوتسي في رواندا، والمسلمين في البوسنة، والأيزيديين في كردستان العراق، والروهينجا في ميانمار، ونحن نفشل مرة أخرى، فالمذبحة الجماعية الحالية للشعب الفلسطيني، المتجذرة في أيديولوجية استعمارية عرقية قومية، على مدى عقود من الاضطهاد والتطهير المنهجي، لا تترك مجالًا للشك".

ما يجري في غزة نموذج واضح للإبادة الجماعية”، وقال إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا لا يرفضون الوفاء بالتزاماتهم وتعهدهم باتفاقيات جنيف فحسب، بل يقومون أيضا بتسليح الهجوم الإسرائيلي وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي له.

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BBC
نيويورك الأمم المتحدة الإبادة الجماعية فلسطين غزة

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