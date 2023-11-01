رابطة العالم الإسلامي تدين قصف الاحتلال لمخيم جباليا

الرياض - (د ب أ)

أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، اليوم الأربعاء، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ"هذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات "الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية"، بحسب "واس".

وأكدت المملكة أن "الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً"، وأن "حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أسفر عن سقوط 400 شخص بين شهيد وجريح.