انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في غزة بسبب قصف الاحتلال

وكالات



أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة، عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة غزة.

أعلنت مجموعات المقاومة الفلسطينية في نابلس أو ما تسمى بـ"عرين الأسود"، أنها ستخرج بطوفان بشري هائل دعماً ومساندة لطوفان الأقصى في تمام السابعة من مساء الإثنين.

ووجهت عرين الأسود رسالة إلى عناصرها قالت فيها: "أخرجوا لهم بكل ما ملكت أيمانكم فإنها والله أيام عزة".

وأردفت مجموعات عرين الأسود : "أهلنا وأحبتنا في القرى الفلسطينية، عليكم بحمل السلاح فوراً"

وأشارت عرين الأسود، إلى أنه لمن يعتقد بأنها حرب غزة فقط فعليه أن ينهض من سباته.

ودعت عرين الأسود جميع المواطنين الانخراط فوراً لتلبية نداء الاقصى.

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بالبلدات قرب الحدود اللبنانية بالبقاء في منازلهم.

ومن جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

أصيب 4 جنود إسرائيليين مساء اليوم الاثنين، جراء الاشتباكات على الحدود اللبنانية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مراقبة لحزب الله، بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا، وجميعهم حالتهم متوسطة جراء الاشتباكات على الحدود اللبنانية.

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت" الإسرائيلية، إن الجيش قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوب لبنان.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التالي، تزامنًا مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام فجر السبت الماضي.