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BBC

أكثر من 400 شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

10:11 م الأحد 08 أكتوبر 2023

العدوان الإسرائيلي

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تل أبيب / غزة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ما لا يقل عن 413 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 2300 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد نقلا عن مصادر طبية أن ما لا يقل عن 700 شخص قتلوا في إسرائيل.
وتشير أحدث أرقام وزارة الصحة الإسرائيلية إلى إصابة 2243 شخصا.
وشنت حركة حماس هجمات صاروخية مفاجئة على إسرائيل من غزة صباح أمس السبت.

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