شكري يناقش مع نظيريه في بريطانيا وإيطاليا التصعيد في قطاع غزة

وكالات:

ناقش وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيريه الإيطالي والبريطاني، خلال اتصال هاتفي، التصعيد العسكري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وأكد شكري، ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف دائرة العنف، والعمل على التهدئة ومعالجة جذور الأزمة.

سامح شكرى يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيرى خارجية إيطاليا وبريطانيا، فى إطار متابعة التصعيد العسكرى فى قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى مناطق متفرق… شكرى يؤكد علي ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف دائرة العنف، والعمل علي التهدئة ومعالجة جذور الأزمة. pic.twitter.com/HTDZEJCf9v — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 8, 2023

وأعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل حالة الحرب على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس، ما يسمح باتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى"، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.