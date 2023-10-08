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BBC

شكري يناقش مع نظيريه في بريطانيا وإيطاليا التصعيد في قطاع غزة

07:32 م الأحد 08 أكتوبر 2023

سامح شكري

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وكالات:

ناقش وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيريه الإيطالي والبريطاني، خلال اتصال هاتفي، التصعيد العسكري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وأكد شكري، ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف دائرة العنف، والعمل على التهدئة ومعالجة جذور الأزمة.

وأعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل حالة الحرب على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس، ما يسمح باتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى"، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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سامح شكري وزير الخارجية قطاع غزة إسرائيل

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