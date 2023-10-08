تونس تلغي الحفلات وترفع العلم الفلسطيني في المدارس تضامنا مع غزة

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الثقافة في تونس اليوم الأحد تعليق جميع البرامج الاحتفالية حتى اشعار آخر تضامنا مع الفلسطينيين.

وقالت الوزارة إنها قررت إلغاء حفل اختتام تظاهرة "دريم سيتي" المقرر مساء اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة.

وأرجعت قرارها في بيان لها إلى "تصعيد قوات الاحتلال حملاتها العسكرية بالأراضي الفلسطينية".

ودعت وزارة التربية المدارس إلى رفع العلم الفلسطيني مع العلم التونسي وعرض نشيدي البلدين أثناء تحية العلمين صباحا بدءا من يوم غد الاثنين.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس في بيان لها "وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني".

ونظم متظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة السبت وقفة لإعلان التضامن مع غزة.

وشنت حركة حماس صباح أمس السبت هجوما مفاجئا من غزة أوقع قرابة 500 قتيل وألفي جريح اسرائيلي وفق آخر تحديث في اسرائيل.

كما اعتقلت كتائب القسام العشرات من الأسرى الإسرائيليين في عملية غير مسبوقة.

وردت تل ابيب بشن غارات جوية عنيفة على القطاع تسببت في مقتل أكثر من 300 فلسطيني من بينهم أطفال.