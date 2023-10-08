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إضراب شامل في الضفة الغربية

02:31 م الأحد 08 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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تل أبيب - (بي بي سي)

يعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية المحتلة دعمًا لسكان قطاع غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية.

ويشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التعليمية والتجارية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 7 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كان آخرهم الشاب محمد عواودة٬ الذي نفذ عملية إطلاق نار بالقرب من مفرق شافي شمرون شمال الضفة الغربية، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التصعيد الأخير يعود "لممارسات المستوطنين والقوات الإسرائيلية والاعتداء على المقدسات، خاصة المسجد الأقصى"، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي.

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