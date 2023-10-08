مقتل 300 شخص على الأقل في إسرائيل خلال هجمات حماس
(د ب أ)
قتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 1590 آخرين في الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية.
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