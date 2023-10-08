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BBC

مقتل 300 شخص على الأقل في إسرائيل خلال هجمات حماس

05:43 ص الأحد 08 أكتوبر 2023

حركتا حماس والجهاد الإسلامي تتوعدان بالرد على هجما

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(د ب أ)

قتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 1590 آخرين في الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية.

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