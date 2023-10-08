الحكومة الإسرائيلية توافق على تدمير القدرات العسكرية لحماس

ارتفع عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي إلى 300، بينهم 3 من قادة الشرطة في الجنوب، فيما ارتفاع عدد المصابين جراء هجمات حماس إلى 1590.

وفي السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي.

وشهدت الاوضاع في غزة تجدد الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على القطاع، ردت عليه حماس بإطلاق 100 صاروخ.