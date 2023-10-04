السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات أمن في النيجر

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع الإثنين الماضي في النيجر.

واستهدف الهجوم الإرهابي، مجموعة من قوات الأمن النيجرية، ونتج عنه وفاة (29) جندياً وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وأعربت السعودية، عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولدولة النيجر.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، وقوف المملكة مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.