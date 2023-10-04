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مقتل وإصابة 39 شخصًا في حادثة انقلاب حافلة من على جسر بإيطاليا

11:27 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023

إيطاليا

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روما - (د ب أ)


لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم في حادث حافلة بضاحية ميستري بمدينة فينيسيا شمالي إيطاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن السلطات المحلية.

ووفقا للوكالة، فإن الحافلة سقطت من ارتفاع 10 أمتار من طريق مرتفع فوق خط للسكك الحديدية. وأفادت فرقة الإطفاء المحلية بأن النيران اندلعت بالحافلة بعد سقوطها.

ومن بين القتلى خمسة مواطنين أوكرانيين وألماني والسائق الإيطالي للسيارة، حسبما قال محافظ فينيسيا، ميشيل دي باري، لوكالة "أنسا".

وأصيب 18 شخصا على الأقل، حسبما قال حاكم فينيتو لوكا زايا. وأضاف أن طفلين توفيا وأصيب آخران بجروح خطيرة للغاية.

ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث غير واضحة. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المركبة هي حافلة سياحية أم غير ذلك.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن انزعاجها بعد حادث الحافلة. وقالت، بحسب بيان لها: "أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم...إننى على اتصال وثيق مع عمدة فينيسيا لويجي برونارو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لمتابعة الأخبار المتعلقة بالمأساة".

وتحدث عمدة فينيسيا لويجي برونارو، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن "مأساة رهيبة" أصابت مدينته. ووصف المشهد بأنه مروع ولا توجد كلمات لتعبر عنه.

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