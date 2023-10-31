الصحة العالمية: عدد الضحايا المدنيين في غزة صاعق

مصراوي

قال مدير منظمة الصحة العالمية، أنه "بدون الوصول العاجل وغير المقيد للمساعدات إلى غزة ستستمر المأساة وليس لدينا وقت لنضيعه"

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن "عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة صاعق"

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.