احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في بيروت تزامنًا مع زيارة ماكرون للبنان

بيروت - (د ب أ)

تظاهر عدد من الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الحرب في غزة.

وتأتي المظاهرة أمام السفارة الفرنسية بدعوة من بعض الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية " تنديدًا بالتصريحات والمواقف المشينة للرئيس الفرنسي ماكرون وتأكيداً على حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها. واستنكاراً للإرهاب الأمريكي الصهيوني الغربي. وانتصاراً للدماء الزاكية لشعبنا المظلوم في غزة".

وحمل المتظاهرون الأعلام الحزبية والفلسطينينية، وأكّدوا "حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها".

وندّد المتظاهرون بـ "مواقف كل من فرنسا وأميركا الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة"، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي في لبنان.

وكان الرئيس الفرنسي اقتراح خلال زيارته إسرائيل قبل أيام تشكيل تحالف دولي ضد حركة "حماس" متهماً إياها بأنها حركة "إرهابية" وأعلن دعم بلاده لإسرائيل في حربها على غزة.