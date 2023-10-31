إعلان

BBC

احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في بيروت تزامنًا مع زيارة ماكرون للبنان

02:00 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في بيروت أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (د ب أ)

تظاهر عدد من الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الحرب في غزة.

وتأتي المظاهرة أمام السفارة الفرنسية بدعوة من بعض الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية " تنديدًا بالتصريحات والمواقف المشينة للرئيس الفرنسي ماكرون وتأكيداً على حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها. واستنكاراً للإرهاب الأمريكي الصهيوني الغربي. وانتصاراً للدماء الزاكية لشعبنا المظلوم في غزة".

وحمل المتظاهرون الأعلام الحزبية والفلسطينينية، وأكّدوا "حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها".

وندّد المتظاهرون بـ "مواقف كل من فرنسا وأميركا الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة"، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي في لبنان.

وكان الرئيس الفرنسي اقتراح خلال زيارته إسرائيل قبل أيام تشكيل تحالف دولي ضد حركة "حماس" متهماً إياها بأنها حركة "إرهابية" وأعلن دعم بلاده لإسرائيل في حربها على غزة.

سوق مصراوى

السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجات أمام السفارة الفرنسية زيارة ماكرون للبنان الحرب في غزة المواقف المشينة للرئيس الفرنسي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

ملايين الأرواح فداء لسيناء.. النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء من أرض الفيروز