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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر

01:57 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم، عن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت قيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي حذرت في وقت سابق اليوم، من تسلل طائرة معادية بالقرب من إيلات على البحر الأحمر.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء، تبنى إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول كبير في جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، قوله إن الحوثيين من إيران أطلقوا طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل ردا على حربها ضد حماس.

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