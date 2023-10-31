8525 شهيدًا في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 23 على التوالي، إلى 8525 شهيدًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن من بين الشهداء 3542 طفلا و2187 امرأة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جدا من مستشفى القدس التابع له والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وقالت الجمعية في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) "قصف مدفعي وجوي متواصل على منطقة تلّ الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".