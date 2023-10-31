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BBC

مكتب نتنياهو: المساعدات الإنسانية تتيح لإسرائيل تحقيق أهدافها من الحرب

02:10 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات الإنسانية تتيح لإسرائيل تحقيق أهدافها من الحرب.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المساعدات الإنسانية من أطراف دولية، وليست من إسرائيل ومخصصة للمدنيين فقط".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سيتم وقف المساعدات الإنسانية، حال تبين استيلاء حماس عليها".

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