مكتب نتنياهو: المساعدات الإنسانية تتيح لإسرائيل تحقيق أهدافها من الحرب
مصراوي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات الإنسانية تتيح لإسرائيل تحقيق أهدافها من الحرب.
وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المساعدات الإنسانية من أطراف دولية، وليست من إسرائيل ومخصصة للمدنيين فقط".
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سيتم وقف المساعدات الإنسانية، حال تبين استيلاء حماس عليها".
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