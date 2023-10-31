المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت كتائب القسام:" نلتحم بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، ونستهدف 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".

وأضافت كتائب القسام:" استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمعات عسكرية إسرائيلي، برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح.

قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن لعدو يرسم صورا وهمية عن محاولات التقدم في غزة، مؤكدا على أن المقاومة كبدتهم خسائر في العديد من المناطق أثناء محاولتهم التوغل بريّا.

وتابع الناطق باسم سرايا القدس: "أقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت، وعلى العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه".

وأشار الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، إن المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الإنجازات.

وتابع الناطق العسكري باسم سرايا القدس: "نتصدى للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو، في محاولة لإعادة الثقة في فرقة غزة، كما تم استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة".

وأوضح الناطق باسم سرايا القدس، أن إنجازات المقاومة ستشهد تحولا على جميع الأصعدة والجبهات.