مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: كثيرون حاولوا القضاء علينا لكنهم فشلوا في ذلك

مصراوي

قال مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن، إن حماس لا تسعى للوصول إلى حل للأزمة وهم يسعون إلى القضاء علينا، لكن نحن باقون كثيرون حاولوا القضاء علينا لكنهم فشلوا في ذلك.

وتابع مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن: "إيران ومجموعات القتل التابعة لهم من حماس والجهاد، يودون الدمار والموت في كل مكان، سنتصدى لإرهاب حماس والكراهية التي لم تمت مع هتلر".

وأضاف مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن:" اليهود لديهم دولة قوية وجيش قوي يمكن أن يدافع عنهم، حماس تسعى لارتكاب مجازر ضد الإسرائيليين بالسلاح الإيراني، إيران وحماس يمثلان تهديدًا حقيقيّا لدول المنطقة".

وأشار مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "حماس قامت ببناء أنفاق تحت المستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إرهابيون حماس يختبئون بالمستشفيات بما فيها مستشفى الشفاء حيث هناك مركز القيادة الخاص بهم".