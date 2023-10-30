الصين: سكان غزة يواجهون كارثة كبيرة حاليا مع تواصل القصف

مصراوي

قال مندوب الصين في الأمم المتحدة، إن سكان غزة يواجهون كارثة كبيرة حاليا مع تواصل القصف.

وأضاف المندوب، أننا نعرب عن تعاطفنا البالغ مع سكان غزة ونطالب أطراف النزاع بالكف عن الأعمال العدائية، موضحا أن ندعو جميع الأطراف القادرة على التأثير ببذل كل الجهد لوقف الحرب في غزة.

وأكمل: "الأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة"، مضيفا أن الأولوية لإيقاف الحرب ولا سلام سيكون ممكنا بفرض العقاب الجماعي في غزة، مطالبا مجلس الأمن للتحرك بشكل مسؤول وبناء لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.