بريطانيا: نحاول الترتيب لهدنة إنسانية في غزة

أبو ظبي - (بي بي سي)

تحاول بريطانيا الترتيب لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك حسبما صرح وزير خارجيتها جيمس كليفرلي اليوم الاثنين أثناء تواجده في مقر السفارة البريطانية في أبوظبي.

وأوضح الوزير البريطاني أن المساعدات الإنسانية تتحرك في الوقت الحالي إلى المحاصرين بالمناطق الساخنة في غزة ولكن هناك حاجة عاجلة إلى إمدادات إضافية وتسهيل تدفقها.

وتابع كليفرلي قائلا "نحن نقوم بالتنسيق على نطاق واسع مع كل من المصريين، والإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل إلى هدنة إنسانية، ووقف مؤقت لإطلاق النار في سبيل توفير المساعدات المطلوبة.

وقد أعطى الأولوية من وجهة النظر البريطانية إلى هدنة إنسانية ولوضع يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون أن يشير في مقترحه إلى ضغوط بشأن إيقاف رحى الحرب في غزة بشكل نهائي قائلاً إن هناك خشية بشأن نوايا حماس مؤكدًا أن إيران تقف وراءها.

يذكر أن إسرائيل لم تستجب حتى الآن إلى النداءات الدولية، أو الجهود الأممية من أجل وقف إنساني لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يلتقي كليفرلي مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقد توقفت إمدادات المساعدات لقطاع غزة المكتظ بالسكان منذ بدء عملية حركة حماس العسكرية والرد الإسرائيلي عليها في 7 أكتوبر الجاري. وقد أدت الحرب إلى نزوح وتشريد مليون شخص واستشهاد أكثر من 8000 بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.

وتقول الحكومة الإسرائيلية، إنها لا تعترض دخول المساعدات إلى غزة من مصر لكنها تريد ضمان عدم وصول الإمدادات إلى حركة حماس .