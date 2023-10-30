استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - (د ب أ)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن مصدر أمني قوله إن هناك إصابتين خطيرتين بين الجرحى، مشيرا إلى اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال تضم أكثر من 100 مركبة عسكرية وجرافتين، الليلة الماضية مدينة جنين ومخيمها، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا في المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

ووفق المصدر :"نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين. فيما هدمت جرافات الاحتلال جزءا من الجدار الخارجي لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، قبل أن تقتحم ساحاته الخارجية".

وأضاف أن "طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل، كما استهدفت الطائرات المسيرة عدة مواقع داخل المخيم".

وأشار إلى أن "جرافات الاحتلال جرفت عدة شوارع ودمرت البنية التحتية في بعض المواقع بمدينة جنين، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المخيم، وأغلقتها بسواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، كما دمرت عددا من المحلات التجارية على أطراف الشوارع، ودوار القوس عند مدخل المخيم، كذلك دوار الشهداء "الحصان".

ووفق الوكالة، "كانت قوات الاحتلال، أخلت ثلاث بنايات سكنية على أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما أجبرت عددا من المواطنين في حي الزهراء المحاذي للمخيم على الخروج من منازلهم، واستخدمتهم كدروع بشرية".

وطبقا للوكالة، "تسببت قوات الاحتلال بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم منازل مخيم جنين وأطرافه، وتعمدت جرافاتها تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين. وسحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها".