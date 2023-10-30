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BBC

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة في مخيم جنين

01:30 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

المقاومة الفلسطينية

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مصراوي

تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين، في ظل وجود اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن، قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مستشفى ابن سينا في مخيم جنين.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة متفجرة في جنين.

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المقاومة جنين غزة فلسطين

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