اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة في مخيم جنين

مصراوي

تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين، في ظل وجود اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن، قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مستشفى ابن سينا في مخيم جنين.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة متفجرة في جنين.