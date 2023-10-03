سقوط قتلى في إطلاق نار بمركز تجاري شهير بتايلاند

بانكوك- (د ب أ)

قام صبى مسلح "14 عاما" بقتل شخصين بالرصاص، في مركز تجاري شهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الثلاثاء.

وذكرت محطة الإذاعة التايلاندية "تاي بي بي إس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك خمسة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الهجوم.

وأضافت الإذاعة، أنه قد تم إلقاء القبض على الجاني في مكان الحادث. ولم تتوافر في البداية معلومات عن الدافع المحتمل الصبى .

ويعد المركز التجاري من بين أكثر المراكز التجارية شهرة في بانكوك، كما يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسائحين على حد سواء.

ويقع المركز التجاري عند محطة سيام للسكك الحديدية، وهي مركز رئيسي في العاصمة.

وفر مئات الأشخاص من المركز التجاري بعد سماع دوى يشبه طلقات رصاص داخل المجمع التجاري. ولم يتضح في البداية ما إذا كان تم بالفعل إطلاق رصاص، لكن أعقبت ذلك أول تقارير عن وقوع إصابات.

ودوت أصوات آلات التنبيه الخاصة بسيارات الإسعاف التى توقفت وسط مياه الأمطار الغزيرة.

وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض العملاء المذعورين يتمترسون داخل المركز التجاري.

وتم إغلاق مخرج محطة قطار سيام القريبة لمنع الركاب من مغادرة المحطة. ووقع الحادث في بداية ساعة الذروة المسائية.

وصدم الحادث تايلاند قبل فترة قصيرة من الذكرى الأولى من عمل عنف شنيع قتل خلاله رجل شرطة سابق مسلح بمسدسات وسكاكين 36 شخصا، معظمهم من الأطفال أطفال، في إحدى دور رعاية الأطفال شمال شرقي البلاد في السادس من أكتوبر العام الماضي.