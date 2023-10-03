استمرار المشاورات بشأن تشكيل حكومة إسبانية جديدة

مدريد - (د ب ا)

واصل ملك إسبانيا فيليب السادس اليوم الثلاثاء المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة، بعدما لم تسفر الانتخابات التي أجريت في يوليو عن نتيجة واضحة.

وأجرى الملك أولا مباحثات مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز رئيس حزب العمال الاشتراكي، وهو حاليا رئيس الوزراء المؤقت، يليه ألبرتو نونيز فيخو رئيس حزب الشعب المحافظ المعارض الذي تصدر الانتخابات

ومن المتوقع أن يطلب فيليب من سانشيز محاولة تشكيل حكومة جديدة بعدما صوت البرلمان الأسبوع الماضي ضد محاولة فيخو لتشكيل ائتلاف أغلبية. ومن المتوقع إصدار إعلان في وقت لاحق من اليوم.

ولدى سانشيز فرصة حتى 27 نوفمبر لتشكيل ائتلاف فعال، ويجب بعده إجراء انتخابات جديدة في 14 يناير .

وبعيدًا عن الجمود السياسي المحلي، ألقى الغموض السياسي بظلاله على رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي التي تنتهي في ديسمبر.