إعلام عبري: عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس تهاجم وزير جيش الاحتلال

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس هاجمت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب التأخر في تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع حماس.

وأشارت عائلات الأسرى إلى عملية تبادل الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1000 أسير فلسطيني، والتي تمت في أكتوبر 2011، قائلين: "من أفرج عن شاليط مقابل ألف أسير يسهل أمامه الإفراج عن كل الأسرى مقابل أكثر من ٢٠٠ أسير".

سبق وأن أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس أمس السبت في بيان لها، عن قلقها إزاء الاجتياح البري لقطاع غزة.

ولفتوا إلى أن النشاطات العسكرية يحب أن تضع المحتجزين بالاعتبار، مؤكدين أن الحكومة تتحمل المسؤولية.

وكشفوا عن مطالبتهم بعدم القيام بأي نشاط يشكل خطرا على أفراد عائلاتهم من الأسرى، موضحين أن صفقة إعادة المختطفين بشكل فوري في إطار إطلاق سراح الأسرى لها تأييد وطني.

وكان يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد في تصريحات لفضائية الأقصى، إن الفصائل الفلسطينية جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

فيما أوضح أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أمس السبت، على أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.