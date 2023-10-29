اللجنة الدولية للصليب الأحمر: وقعت أضرار ببعض مستشفيات غزة جراء القصف الإسرائيلي

مصراوي

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة اليوم الأحد، إن الاحتياجات الإنسانية تتزايد في غزة مع توسع الأعمال العسكرية، مطالبا بوقف فوري فوريا لإطلاق النار لضمان وصول الإمدادات إلى غزة

وأكد في تصريحات تلفزيونية أن هناك أزمة في توفير الأمن للفرق الإغاثية في غزة، موضحا أن أضرارا كبيرة وقعت ببعض مستشفيات غزة جراء القصف الإسرائيلي.

ولفت إلى أن اللجنة مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف الدولية لتوفير الحماية للمدنيين.

سبق وأن استهدف الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل محيط مستشفى القدس بقطاع غزة، والذي يتواجد بداخله عشرات الآلاف من المدنيين ما بين جرحى ونازحين.

وضربت طائرات الاحتلال الجهتين الشرقية والجنوبية من مستشفى القدس في غزة.

وقال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، "تلقينا عدة اتصالات لإخلاء المستشفى، ووقعت انفجارات اليوم قربه"

وتابع مدير مستشفى القدس، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأحد، "قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي إلى انفجار داخله بسبب وجود خزانات أكسجين"

وناشد "الجميع بسرعة التدخل بعد استهداف محيط المستشفى فهناك أكثر من 14 ألف مواطن فيه"

وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا،

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متر.